Сили оборони України звільнили село П'ятихатки Запорізької області — Маляр

Українські військові звільнили П'ятихатки Запорізької області та просунулися на 7 км на Таврійському напрямку.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомила у своєму Тelegram-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки", — йдеться в повідомленні.

Загалом на Таврійському напрямку українські захисники просунулися до 7 км та звільнили 113 кв. км.

"На півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 10125 вогневих завдання. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", — зазначає посадовиця.

19 червня на сторінці Facebook Сухопутних військ ЗС України оприлюднили відео, де бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону (2 ОСБ) повідомляють, що 18 червня вибили російських військових з П'ятихаток.

"Рашисти тікали, кидаючи техніку й боєприпаси", — зазначили військові у відео.

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