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Дві людини загинули, дві отримали поранення: російські військові завдали понад 200 ударів по Сумщині
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Дві людини загинули, дві отримали поранення: російські військові завдали понад 200 ударів по Сумщині

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Через обстріли РФ на Сумщині загинули дві людини, дві отримали поранення
Білопілля після обстрілів сил РФ, Сумська область. 18.06.2023. Фото: Юрій Зарко

Протягом дня 18 червня російські військові здійснили 33 обстріли прикордоння Сумщини. У Білопільській громаді загинув батько з сином, у Великописарівській — дві жінки отримали поранення.

Зафіксовано 223 вибухи. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Які громади були під обстрілами

  • Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл — 6 вибухів, обстріл з міномета — 5 вибухів, гранатомету АГС — 3 вибухи, та РСЗВ — 12 вибухів.
  • Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли — 20 вибухів. Внаслідок одного з артобстрілів поранення отримали дві цивільні жінки. У однієї з них діагноз — осколкове поранення плеча. Жінку ушпиталили до медичного закладу, другій надали медичну допомогу на місці. Також внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні житлові домоволодіння. Крім цього, зафіксовані обстріли з мінометів — 7 вибухів, та гранатомету АГС — 15 вибухів.
  • Юнаківська громада: був артилерійський обстріл — 8 вибухів.
  • Білопільська громада: сили РФ били з артилерії — 22 вибухи. Також були мінометні обстріли – 26 вибухів. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджені багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, один автомобіль та телевежа. Через ще один обстріл у Білопіллі загинув батько з маленьким сином. Також пошкоджені багатоквартирний житловий будинок та три магазини, хлібний кіоск. У коментарі Суспільному голова громади Юрій Зарко додав, що в одному з сіл через удари РФ загинула худоба — 5 корів.
  • Ворожбянська громада: був артилерійський обстріл — 11 вибухів. Пошкоджень зазнали два багатоквартирні житлові будинки.
  • Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл — 20 вибухів.
  • Хотінська громада: російські військові скинули 12 мін.
  • Миропільська громада: з БпЛА здійснено скидання гранат Ф-1 — 3 вибухи.
  • Миколаївська громада: був мінометний обстріл — 10 вибухів.
  • Глухівська громада: був мінометний обстріл — 13 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджені трансформаторна підстанція та приміщення цеху одного з підприємств. Через ще один обстріл пошкоджень зазнали два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газова труба побутового газопостачання, ЛЕП, автомобіль. Також був обстріл зі ствольної артилерії — 15 вибухів.
  • Новослобідська громада: скинули 5 мін.

Що відомо про обстріли Сумщини 17 червня

  • Вночі та вранці 17 червня сили РФ обстрілювали території шести громад Сумщини. У Середино-Будський пошкоджений приватний будинок.
  • Протягом 17 червня російські військові здійснили 21 обстріл прикордонних територіальних громад Сумщини. Зафіксовано 119 вибухів.

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