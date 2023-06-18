Велика Британія профінансує посилення кіберзахисту України — Сунак

Велика Британія виділить Україні кошти на посилення захисту в кіберпросторі.

Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.

Зазначається, що про виділення 16 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу кіберзахисту України оголосив голова уряду Ріші Сунак.

Ця ініціатива збільшує фінансування на додачу до 6,35 мільйона фунтів стерлінгів, обіцяних минулого року. Ще 9 мільйонів фунтів потенційно можуть надійти від міжнародних союзників. Пакет зокрема має допомогти Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії.

"Жахливі атаки Росії на Україну не обмежуються їхнім варварським вторгненням на територію, але також включають жахливі спроби атакувати їхню кіберінфраструктуру, яка надає українцям життєво важливі послуги — від банківських послуг до енергопостачання", – прокоментував Сунак.

За його словами, британське фінансування допоможе зменшити ці загрози.

"Це фінансування має вирішальне значення для припинення цих нападів, зміцнення кіберзахисту України та підвищення здатності країни виявляти та знешкоджувати шкідливі програми, націлені на них", — підкреслив британський прем’єр.

Як повідомляють журналісти Sky News, під час конференції наступного тижня Сунак також попросить підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україну, щоб допомогти їй відновити економіку країни після вторгнення Росії.