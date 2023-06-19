Велика Британія схвалила законодавство, яке дозволить їй зберігати санкції проти Росії, доки Кремль не виплатить компенсацію Україні.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від вторгнення Росії, жахливі наслідки війни Володимира Путіна очевидні. Потреби України у відбудові є – і будуть величезними", — сказав Джеймс Клеверлі.

За його словами, завдяки новим законам, Велика Британія "змінює санкційний підхід".

"Завдяки нашим новим заходам сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що наша країна готова використовувати санкції для того, щоб Росія заплатила за відновлення України, на яку вона напала", — сказав очільник МЗС Великої Британії.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну минулого року Велика Британія заморозила понад 23 мільярди доларів активів і запровадила санкції проти понад 1550 росіян, у тому числі Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу "Челсі".

Уряд Великої Британії також заявив, що підсанкційні росіяни, які заявляють, що підтримують Україну, тепер матимуть новий спосіб пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.

"Це буде добровільний процес, за допомогою якого особи, які потрапили під санкції, зможуть подати заявку на розблокування коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України. Водночас не буде жодного примусу осіб, щоб заохотити їх переказувати кошти, а також будь-яких пропозицій послаблення санкцій в обмін на пожертву", — йдеться в заяві британського уряду.

За словами міністра фінансів Великої Британії Джеремі Ханта, Росія повинна взяти на себе відповідальність за "спустошення України".

"Росія повинна взяти на себе фінансову відповідальність за безглузде спустошення, яке вона завдала Україні. Ці нові заходи – на додаток до нашого найбільшого пакета санкцій показують, що Велика Британія готова та здатна розчистити нові шляхи, щоб гарантувати, що російські гроші потраплять до українського народу", — сказав Джеремі Хант.

Що відомо про потреби на повоєнну відбудову України

У вересні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на відбудову і відновлення України внаслідок війни Росії проти України потрібно 349 мільярдів доларів. Він зазначив, що сума неостаточна, адже бойові дії та ракетні обстріли РФ тривають.

У березні 2023 року Світовий банк повідомив, що на повоєнне відновлення України потрібно 411 млрд доларів.

14 червня Світовий банк повідомив, що уряди Ісландії, Латвії та Нідерландів зробили нові грантові внески до Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України задля відбудови. Фінансування URTF наразі досягло понад 920 мільйонів доларів.

21-22 червня Сполучене Королівство спільно з Україною проведуть у Лондоні міжнародну Конференцію з питань відновлення України.