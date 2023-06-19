20 червня — 482 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний під час зустрічі з начальником Генштабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою заявив, що операція з визволення української території продовжується згідно з планом.
- Єврокомісія на цьому тижні оприлюднить звіт, в якому зазначено, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство в Євросоюзі. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись високопосадовців ЄС.
- Уряд виділив кошти на виплату компенсацій постраждалим внаслідок знищення греблі гідроелектростанції, а також грошову допомогу тим, хто через інцидент втратив житло.
- Велика Британія схвалила законодавство, яке дозволить зберігати санкції проти Росії, доки та не виплатить Україні компенсацію. Також британський уряд запроваджує механізм для передачі заморожених російських активів на відновлення України.
- Сили оборони звільнили село П'ятихатки у Василівському районі на Запоріжжі. Загалом за два тижні наступальних дій вдалося звільнити вісім населених пунктів на сході та півдні.
- Росія "поки що" відмовила ООН в доступі та доставці гуманітарної допомоги в окуповані райони Херсонщини, які постраждали від затоплення через підрив Каховської ГЕС.
Євросоюз готує пакет фінансової допомоги для України у розмірі близько €50 млрд, повідомляє Bloomberg.
У Львові є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури
"У Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", — написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram.
У Львові та області вибухи — Садовий
"Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області — вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі", — написав мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram. В регіоні триває повітряна тривога.
У Києві чутні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В регіоні триває повітряна тривога.
У Львові чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Норвегія виділить кошти на ядерну безпеку в Україні
Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон (понад 23 млн доларів). Про це йдеться на сайті МЗС Норвегії.
Зазначається, що 100 млн норвезьких крон (понад 9 млн доларів) виділять на підтримку співробітників МАГАТЕ, які працюють в Україні. Інші 150 млн крон підуть на відновлення та реконструкцію.
На Хмельниччині чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного.
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
"Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога. Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку", — йдеться у повідомленні.
За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, інформація про постраждалих не надходила.
Новий уряд Фінляндії припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують РФ
Майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що новий уряд його країни припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують РФ на тлі вторгнення в Україну.
Він поки не вказує жодної країни за назвою, але згадує Африку.
У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про небезпеку ударних БпЛА у Рівненській області. В регіоні оголошена повітряна тривога.
У Києві та області працює ППО
У Київській області небезпека застосування БпЛА, повідомили в Київській ОВА.
"Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу", — йдеться у повідомленні.
Також про роботу ППО повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку на Чернігівщині
У Києві повідомляють про вибухи
У Києві оголошена повітряна тривога
У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Києві. Також є загроза застосування ударних БпЛА типу "Shahed".
У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Чернівецькій та Хмельницькій областях. На Житомирщині — загроза застосування ударних БпЛА типу "Shahed".
Чернівецька та Хмельницька області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
У Полтавській та Сумській області загроза ударних БпЛА
У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про небезпеку ударних БпЛА. У областях оголошена повітряна тривога.
У Київській області повітряна тривога
У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в області. Також є загроза застосування ударних БпЛА. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Відбій ракетної небезпеки Харківська, Полтавська, Сумська області — Командування ПС ЗСУ.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ракетну загрозу на Вінничині
"Вінницька область – ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні. У регіоні оголошена повітряна тривога.
⚠️Увага!
Вінницька область – ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
У Запоріжжі пролунали повторні вибухи
У Запоріжжі пролунали повторні вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Система ППО SAMP/T розгорнута і захищає Україну – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон через чотири місяці після обіцянки заявив, що ракети SAMP/T знаходяться в Україні. Про це повідомляє італійське видання RaiNews. Зазначається, що це франко-італійська система зенітної оборони середньої дальності.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена тривога! Усі в укриття!
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На сході Миколаївщини зафіксовано "шахеди" — Кім
На сході Миколаївщини зафіксовано "шахеди", повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Рухаються на північний захід.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Одещині
Одеська область – ракетна небезпека, є імовірність застосування армією Росії ударних БпЛА, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Кіровоградщині
"Кіровоградська область — ракетна небезпека! Є імовірність застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомлені.
Херсонська, Миколаївська області – ракетна небезпека
"Херсонська, Миколаївська області – ракетна небезпека! Є імовірність застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
ООН оприлюднила доповідь про наслідки війни в Україні
Серед іншого оцінка ООН показує, що хоча після перших місяців російського вторгнення рівень життя та доступ до базових послуг в Україні стабілізувався, взимку 2022-2023 років умови життя українців погіршилися через перебої з постачанням комунальних послуг по всій країні. Аналогічного впливу зазнали галузі охорони здоров'я та освіти. При цьому фахівці ООН підрахували, що 22 відсотки домогосподарств витрачають понад чверть свого щомісячного доходу на охорону здоров'я, а 11 відсотків молоді зазначили, що не мають доступу до якісної освіти.
ООН прогнозує, що у 2023 році рівень безробіття в Україні становитиме 18,3 відсотка. При цьому 65 відсотків домогосподарств повідомили про зниження доходів з лютого 2022 року. Окрім того, за даними організації, частка сімей, для яких основним джерелом доходу є оплачувана робота, зменшилася з 67 до 53 відсотків.
В оцінці також зазначається, що 44 відсотки домогосподарств не можуть дозволити собі найнеобхідніше, що призводить до продовольчої незахищеності. За даними фахівців, частка домогосподарств з недостатнім споживанням продуктів харчування зросла до третини, а 43 відсотки домогосподарств повідомили, що обмежують порції, беруть продукти в борг та/або споживають дешевші продукти.