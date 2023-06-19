Норвегія виділить кошти на ядерну безпеку в Україні

Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон (понад 23 млн доларів). Про це йдеться на сайті МЗС Норвегії.

Зазначається, що 100 млн норвезьких крон (понад 9 млн доларів) виділять на підтримку співробітників МАГАТЕ, які працюють в Україні. Інші 150 млн крон підуть на відновлення та реконструкцію.