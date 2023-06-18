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Відкачують воду та вичищають дороги. На Херсонщині працюють комунальники з 13 областей України
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Відкачують воду та вичищають дороги. На Херсонщині працюють комунальники з 13 областей України

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Відкачують воду та вичищають дороги. На Херсонщині працюють комунальники з 13 областей України
Херсонщина. Ліквідувати наслідки затоплення прибули комунальники з 13 регіонів України Фото: Олексій Кулеба/сайт ОП

У Херсонській області триває ліквідація наслідків підриву армією РФ на Каховській ГЕС. До постраждалого внаслідок підтоплення регіону прибули фахівці комунальних підприємств з 13 областей України. Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

За словами заступника керівника Офісу Президента, наразі на Херсонщині працюють 200 комунальників з різних областей. Фахівці відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття. Також регіони передали до затоплених районів 30 одиниць необхідної техніки, зокрема, самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози.

Як зазначив Олексій Кулеба, фахівцями та комунальною технікою допомогли Київщина, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина, Буковина.

Також наразі формують окремі бригади енергетиків і газовиків, які відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру Херсонщини, йдеться у дописі.

Раніше Херсонська ОВА повідомила, що в регіон прибули 28 працівників та 11 машин спеціальної техніки з Вінницької області для усунення наслідків підтоплення після підриву Каховської ГЕС.

Відомо, що херсонським рятувальникам передали чотири всюдиходи "Богун-2". Придбали їх за програмою UNITED24 "Допоможемо рятувальникам".

Що відомо про затоплення лівобережжя Херсонщини

Станом на ранок 18 червня у Голопристанській громаді через затоплення зруйновано близько 30% будинків. Жителі сіл Кардашинка та Кохани не мають доступу до своїх будинків.

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо. Вода відступає, всі, хто сидів на дахах евакуювалися, ті, хто залишилися у своїх будинках — сидять на других поверхах, їм підвозять харчі.

Вода, якою затопило Херсонщину внаслідок підриву ГЕС, практично відійшла з Нової Каховки. Будинки на Дніпровському проспекті з підтопленими підвалами, яка ж насправді ситуація в цьому районі міста дізнатись неможливо — військові РФ повністю закрили проспект.

Від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка Бериславського району, які були затоплені, повністю відійшла вода.

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