На Херсонщину прибули 28 працівників та спеціальна техніка з Вінницької області для усунення наслідків підтоплення після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

Вінницька ОВА відправила 11 спеціалізованих машин, зокрема, самоскиди, фронтальні навантажувачі, вакуумно-підмітальну техніку та інше. Також до Херсона прибули 28 працівників з різних громад Вінниччини, які допомагатимуть відновлювати нормальні умови для життя людей.

Окрім цього до Херсонської громади відправили 20 єврокубів для питної води, йдеться у дописі.

Що відомо про затоплення на лівобережжі Херсонщини

Станом на ранок 18 червня у Голопристанській громаді через затоплення зруйновано близько 30% будинків. Жителі сіл Кардашинка та Кохани не мають доступу до своїх будинків.

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо. Вода відступає, всі, хто сидів на дахах евакуювалися, ті, хто залишилися у своїх будинках — сидять на других поверхах, їм підвозять харчі.

Вода, якою затопило Херсонщину внаслідок підриву ГЕС, практично відійшла з Нової Каховки. Будинки на Дніпровському проспекті з підтопленими підвалами, яка ж насправді ситуація в цьому районі міста дізнатись неможливо — військові РФ повністю закрили проспект.

Від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка Бериславського району, які були затоплені, повністю відійшла вода.

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