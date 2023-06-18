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Зруйновано майже 30% будинків, відсутні світло, газ та вода: наслідки затоплення Голопристанської громади на Херсонщині
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Зруйновано майже 30% будинків, відсутні світло, газ та вода: наслідки затоплення Голопристанської громади на Херсонщині

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Зруйновано майже 30% будинків, відсутні світло, газ та вода: наслідки затоплення Голопристанської громади на Херсонщині
Херсонщина. У Зимівнику затоплений город місцевих жителів, 12 червня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Станом на ранок 18 червня у Голопристанській громаді Херсонської області через затоплення зруйновано близько 30 % будинків, повідомляє Голопристанська міська військова адміністрація в Telegram.

Рівень води в центральній та східній частинах Голої Пристані в низинах складає близько одного метра. В підтоплених частинах міста відсутнє світло, газ та вода, в інших — газу ледь вистачає для приготування їжі, через слабкий тиск. Жителі багатоквартирних будинків вимушені готувати їжу на вогнищах.

Жителі сіл Кардашинка та Кохани не мають доступу до своїх будинків. У Великій та Малій Кардашинці не працюють магазини, продукти не завозять. Гуманітарна ситуація надкритична, повідомляє МВА.

Що відомо про затоплення на лівобережжі Херсонщини

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо. Вода відступає, всі, хто сидів на дахах евакуювалися, ті, хто залишилися у своїх будинках — сидять на других поверхах, їм підвозять харчі.

Вода, якою затопило Херсонщину внаслідок підриву ГЕС, практично відійшла з Нової Каховки. Будинки на Дніпровському проспекті з підтопленими підвалами, яка ж насправді ситуація в цьому районі міста дізнатись неможливо — військові РФ повністю закрили проспект.

Від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка Бериславського району, які були затоплені, повністю відійшла вода.

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