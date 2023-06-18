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Над Херсонщиною Сили оборони знищили російський БпЛА типу Zala
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Над Херсонщиною Сили оборони знищили російський БпЛА типу Zala

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Над Херсонщиною Сили оборони знищили російський БпЛА типу Zala
Фото: спікер ОК "Південь" Назаров/Telegram

Зранку 17 червня Сили оборони знищили над Херсонщиною черговий російський БпЛА типу Zala, повідомив спікер оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров.

За даними ОК "Південь" українські війська також завдали ударів по позиціях протиповітряної оборони та скупченню живої сили військ РФ в Скадовському та Херсонському районах.

"Втрати армії РФ складають: 9 військових, переобладнаний човен, гармата Д-20, танк Т-72/62 та вісім одиниць автобронетехніки, в тому числі типу “Тигр/Рись”, — йдеться у повідомленні.

Раніше керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що за добу 16 червня на Херсонському напрямку Сили оборони знищили три великокаліберні гармати, 17 одиниць автобронетехніки та два ударні безпілотники типу "Ланцет", якими російська армія намагається атакувати правобережжя Херсонщини.

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