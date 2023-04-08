В Авдіївці поліцейські розшукують дітей, щоб евакуювати з фронтового міста в Донецькій області. Тут залишаються четверо дітей, їх переховують батьки, які не хочуть евакуюватися з міста. Екіпажам доводиться вмовляти батьків вивезти дітей з небезпеки.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Двох дітлахів "Білі Янголи" вже розшукали й зараз вмовляють родину евакуюватися. Окрім того, під час нового рятувального рейсу правоохоронці вивезли подружжя зі 100-річного будинку та відвідали волонтерський пункт, який підтримує життя мешканців Авдіївки", — розповіли у поліції.

За словами поліцейських, евакуація дітей з "гарячої точки" — це квест, який починається з пошуків. У практиці поліцейських був випадок, коли сім’я підмовила мешканців вулиці сказати неправду – нібито вони вже виїхали. Іншим разом поліція вмовляла дорослих виїхати та пояснювала, що їх не розлучатимуть з дітьми, адже евакуація дітей відбувається тільки разом з рідними.

"Цього разу "Білі Янголи" намагаються врятувати дворічного Єгора та його старшу —сестру-шестикласницю. Попри щоденні обстріли, їхні батьки бажають залишатися вдома", — розповіли правоохоронці.

Поліція закликає батьків не дати дітям загинути та погодитися на виїзд. Звернутися про евакуацію з Авдіївки можна до групи "Білий Янгол" за телефоном 066-56-19-102, а також у волонтерському пункті, що діє в місті.

Що відомо про евакуацію дітей з Донеччини

МінТОТ оголосив примусову евакуацію з 21 населеного пункту Донецької області, звідти мають вивезти 126 дітей, які проживають поруч з лінією фронту. До цього вона діяла лише в Бахмуті. В новий перелік входить і Авдіївка.

За словами голови Авдіївської МВА Віталія Барабаша, щодо міста наразі також планують застосувати примусову евакуацію родин із дітьми. Це означає, що батьки та опікуни будуть зобов’язані покинути фронтове місто.

Ситуація в Авдіївці небезпечна для цивільних. Місто постійно обстрілюють та штурмують російські військові.

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