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Евакуйовані діти з Куп'янської громади поїхали на Рівненщину
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Евакуйовані діти з Куп'янської громади поїхали на Рівненщину

Ольга Ульянова Лариса Говина
  
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Евакуйовані діти з Куп'янської громади поїхали на Рівненщину
Евакуація дітей з Куп'янщини. Квітень 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Діти та дорослі, яких евакуювали 6 квітня з Куп'янської громади, поїхали до Рівного. Вони проходитимуть психологічну та фізичну реабілітацію в одному з санаторіїв.

Про це Суспільне Харків розказав начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Серед тих, хто 7 квітня поїхав до Рівного, — Світлана Гніда. Разом із сином та онучкою вона виїхала з деокупованого Куп'янська, яке постійно обстрілює РФ.

"В кожній сім'ї своя ситуація, але треба, щоб діти трошки відпочили від обстрілів. Дорослі переносять по-своєму, дітки — інакше. Краще, щоб виїхати на якийсь час, дати дітям набратися сил перед новим навчальним роком", — каже Світлана Гніда.

"Хочемо скоріше повернутися додому": як евакуюють дітей з Куп'янської громади
Жителька Куп'янська Світлана Гніда. Квітень 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Хочемо скоріше повернутися додому": як евакуюють дітей з Куп'янської громади
Евакуація дітей з Куп'янської громади. Квітень 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Роз'яснюємо дітям ситуацію. Налаштовуємося на краще, що все добре, все буде Україна, і ми будемо жити так, як жили раніше в Куп'янську. Дуже хочемо скоріше повернутися додому", — говорить жителька Куп'янська Світлана Гніда.

"Хочемо скоріше повернутися додому": як евакуюють дітей з Куп'янської громади
Евакуація дітей з Куп'янської громади. Квітень 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Андрій Беседін говорить, що нині у громаді лишаються 560 дітей, їхнім родинам пропонують виїхати.

"Основне, що ми доносимо до наших мешканців — те, що ми не кидаємо їх. Ми не хочемо посадити їх на автобус і забути про них. Постійно їх підтримуємо, переживаємо за них і будемо відстежувати, як вони там перебувають. Розповідаємо, куди і як вони поїдуть", — каже начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Що відомо

  • 2 березня у Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію з 10 населених пунктів Вільхуватської громади, а також усієї Дворічанської та Петропавлівської громад. У Куп'янській та Курилівській громаді обов'язкова евакуація передбачена для дітей та маломобільних людей.
  • Наприкінці березня в Харківській ОВА заявили, що посадовці можуть ухвалити рішення про примусову евакуацію з окремих населених пунктів Куп'янського району Харківської області, де ведуться постійні обстріли.
  • 6 квітня поліція Харківської області допомогла евакуювати декілька родин з дітьми з трьох населених пунктів Куп'янщини. Йдеться про 18 дітей та 13 дорослих, повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Їх евакуювали з Куп'янська, Ківшарівки та Куп’янська-Вузлового.

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