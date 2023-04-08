У Вознесенську на Миколаївщині водій вантажівки збив людину — Нацполіція

У Вознесенську сьомого квітня 50-річний водій вантажівки "Mercedes-Benz" наїхав на 37-річного чоловіка, який йшов позаду автівки. Пішохід перебуває в лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Аварія сталася на вулиці Київській. За даними поліції, вантажівка рухалася заднім ходом.

"Внаслідок ДТП пішохода з травмами доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Слідчі станом на 8 квітня встановлюють обставини та причини автопригоди.

Розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

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