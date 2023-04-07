Річниця розгону антимайдану. Миколаївці зібралися на Соборній площі

У Миколаєві 7 квітня містяни зібралися на Соборній площі з нагоди дев'ятої річниці розгону антимайдану.

Про це кореспондентам Суспільного розповів організатор заходу, представник громадсько-політичної організації "Народний рух України" Юрій Діденко.

"Це річниця перемоги над сепаратизмом у Миколаєві. Після подій, що відбулися в ніч проти 8 квітня 2014 року, антимайдан більше не збирався", — сказав Юрій Діденко.

Учасники заходу співають гімн. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

"Розпочали захід з державного гімну, далі згадали перебіг подій 7 квітня 2014 року та поклали квіти перед зруйнованою російською ракетою будівлею облради", — сказав Юрій Діденко.

Російська ракета в будівлю Миколаївської обласної ради влучила 29 березня 2022 року. Список загиблих налічує 37 прізвищ — це співробітники ОВА, обласної ради, господарського суду, військовослужбовці різних підрозділів, які здійснювали охорону урядового кварталу. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

За словами Діденка, відзначають подію традиційно кожний рік, починаючи з 2015-го. Оскільки зібралося менше ніж 20 людей, традиційну ходу до Пам'ятника Героям Небесної Сотні не проводили.

Що відомо

Перемога над миколаївським та одеським антимайданами навесні 2014-го поховала сподівання Росії на створення так званої "Новоросії". У 2022 році Миколаївщина зупинила російську навалу на півдні України, розповіла професорка, докторка політичних наук Наталія Ніколаєнко.

У ніч проти 8 квітня 2014 року жителі Миколаєва розігнали проросійськи налаштованих антимайданівців і розібрали їхній наметовий табір.

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