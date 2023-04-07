Річниця розгону антимайдану. Миколаївці зібралися на Соборній площі

У Миколаєві 7 квітня містяни зібралися на Соборній площі з нагоди дев'ятої річниці розгону антимайдану.
Про це кореспондентам Суспільного розповів організатор заходу, представник громадсько-політичної організації "Народний рух України" Юрій Діденко.
"Це річниця перемоги над сепаратизмом у Миколаєві. Після подій, що відбулися в ніч проти 8 квітня 2014 року, антимайдан більше не збирався", — сказав Юрій Діденко.
"Розпочали захід з державного гімну, далі згадали перебіг подій 7 квітня 2014 року та поклали квіти перед зруйнованою російською ракетою будівлею облради", — сказав Юрій Діденко.
За словами Діденка, відзначають подію традиційно кожний рік, починаючи з 2015-го. Оскільки зібралося менше ніж 20 людей, традиційну ходу до Пам'ятника Героям Небесної Сотні не проводили.
Що відомо
- Перемога над миколаївським та одеським антимайданами навесні 2014-го поховала сподівання Росії на створення так званої "Новоросії". У 2022 році Миколаївщина зупинила російську навалу на півдні України, розповіла професорка, докторка політичних наук Наталія Ніколаєнко.
- У ніч проти 8 квітня 2014 року жителі Миколаєва розігнали проросійськи налаштованих антимайданівців і розібрали їхній наметовий табір.
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