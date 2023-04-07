Шостого квітня близько 15:15 в місті Вознесенськ, що на Миколаївщині, по вул. Соборності сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та електромопеда. В результаті зіткнення травмувався 70-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області у своєму телеграм-каналі.

За даними поліції, 38-річний водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з електромопедом, яким керував 70-річний чоловік.

Внаслідок автопригоди водія мопеда з травмами доставили до районної лікарні, а згодом перевезли до Миколаєва. Директор ЛШМД Олександр Дем'янов сказав кореспондентам Суспільного, що чоловік живий. Більше про його стан нічого не повідомив, адже ця інформація закрита.

Водія автомобіля поліція затримала за статтею 208 КПК України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст 286 КПК України. Санкція статті передбачає ув'язнення або позбавлення права керувати автотранспортом.

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