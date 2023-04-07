Шостого квітня близько 15:15 в місті Вознесенськ, що на Миколаївщині, по вул. Соборності сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та електромопеда. В результаті зіткнення травмувався 70-річний чоловік.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області у своєму телеграм-каналі.
За даними поліції, 38-річний водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з електромопедом, яким керував 70-річний чоловік.
Внаслідок автопригоди водія мопеда з травмами доставили до районної лікарні, а згодом перевезли до Миколаєва. Директор ЛШМД Олександр Дем'янов сказав кореспондентам Суспільного, що чоловік живий. Більше про його стан нічого не повідомив, адже ця інформація закрита.
Водія автомобіля поліція затримала за статтею 208 КПК УкраїниУповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, у випадках: якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення.. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст 286 КПК УкраїниЗаподіяння смерті потерпілого або завдання тяжких тілесних ушкоджень – тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. . Санкція статті передбачає ув'язнення або позбавлення права керувати автотранспортом.
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