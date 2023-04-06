У Шевченківській громаді, що на Миколаївщині, відновлюють будинки

Шевченківська громада у співпраці із різними волонтерськими організаціями відновлює об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки місцевих жителів після російських обстрілів. У селах Шевченкове, Котляреве та Луч накрили дахи амбулаторій, поставили нові вікна та двері.

Про це кореспондентам Суспільного розповів голова громади Олег Пилипенко.

За словами Пилипенка, шостого квітня до громади передали чергову партію будівельних матеріалів.

"У співпраці із Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців ми отримали першу партію в кількості 5000 шиферин, вони будуть спрямовані на найбільш постраждалі населені пункти — це Мирне, Новогригорівка та Любомирівка. На наступному тижні очікуємо аналогічну партію. Будемо розподіляти серед наших жителів. Загалом по цій співпраці ми маємо отримати 23 тисячі шиферин", — сказав Олег Пилипенко.

Листи шиферу. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

У грудні 2022 року міжнародна організація "Лікарі без кордонів" засклили новими вікнами амбулаторію в Шевченковому, розповідає Олег Пилипенко.

Приміщення амбулаторії в Шевченковому. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Станом на 6 квітня лікарня працює.

"Перший поверх буде використовуватися, як це було до війни, як амбулаторія, а другий поверх ми почали відновлювати, це перший етап роботи: заміна всіх вікон і дверей. Ми замінили повністю всі вікна, всі двері, замінили повністю дах. Це були досить масштабні роботи. Ми їх виконали ще взимку. Через три тижні почнеться другий етап відновлення — це внутрішні роботи", — сказав Олег Пилипенко.

Частково "Лікарі без кордонів", розповіла староста селища Світлана Дорохова, відновили амбулаторію і в селищі Луч.

"Тут навколо були прильоти, а один прям у дах на другому поверсі. Дві плити було зруйновано. Зараз вікна і двері поміняли, там одне лишилося — довезуть, поміняють. Познімали плити, утеплили, зробили стяжку. Вже наша амбулаторія має вид і маємо надію, що дороблять її до кінця. Населення повернеться, то вже нам потрібен буде медпункт", — сказала староста с. Луч Світлана Дорохова.

Амбулаторія в селищі Луч. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

За словами Олега Пилипенка, відновили лікарню і в селищі Котляреве. Загалом у громаді 80 відсотків об’єктів критичної інфраструктури пошкоджені або зруйновані через обстріли з боку російських військ.

"Якщо говорити про традиційні заклади освіти, медицини та культури, то практично усі вони мали той чи інший ступінь ушкоджень, а деякі повністю зруйновані і не підлягають відновленню", — розповів Олег Пилипенко.

"Роботи щодо відновлення громади тривають. Так вікна в Шевченківську школу закупили у 2022 році на залишки освітньої субвенції на суму два мільйони 100 тисяч гривень. Громада шукає волонтерські фонди та організації, які допоможуть замінити дах будівлі, аби учні з п’яти населених пунктів мали змогу ходили до школи", — розповів голова громади.

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