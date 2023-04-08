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За останню добу від обстрілів РФ на Донеччині загинула одна людина
Вторгнення Росії в УкраїнуДОНБАСВІЙНАРегіони

За останню добу від обстрілів РФ на Донеччині загинула одна людина

Уточнено
Антон Степура
  
За останню добу від обстрілів РФ на Донеччині загинула одна людина
Наслідки обстрілу Дружківки, Донецька область, 31 березня 2023 року. Фото: Тарас Ібрагімов/Суспільне

Протягом 7 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії загинула одна людина у Торському. Одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, поранено людину у Очеретиному.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1463 людини, поранення отримали 3361 людини. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Уточнено

У Богородичному було ексгумовано тіла 3 осіб, які загинули раніше.

Що відомо про обстріли Донеччини

Вночі 7 квітня російські військові обстріляли Слов'янськ. Загиблих та поранених немає. Ракета "С-300" влучила у приватний житловий будинок.

6 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії одна людина отримала поранення в Бахмуті.

6 квітня, від початку доби, російські війська 14 разів обстріляли Авдіївку з РСЗВ "Град", артилерії та танків. У місті залишаються четверо дітей. Працює лікарня та магазин.

Російські військові 5 квітня обстріляли селище Олексієво-Дружківку касетними боєприпасами. Загинули дві людини, чотири дістали поранення. Військові РФ стріляли по житловому сектору, за попередніми даними, касетними боєприпасами — зруйновані приватні домоволодіння і господарські споруди.

Протягом 5 квітня у Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджені дитсадок, два приватних будинки та три багатоповерхівки. Війська РФ артилерією обстріляли Мар'їнку та Красногорівку, також під обстрілами опинилися Авдіївка, околиці Часовоярської й Торецької громад.

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