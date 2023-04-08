За останню добу від обстрілів РФ на Донеччині загинула одна людина

Протягом 7 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії загинула одна людина у Торському. Одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, поранено людину у Очеретиному.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1463 людини, поранення отримали 3361 людини. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Уточнено

У Богородичному було ексгумовано тіла 3 осіб, які загинули раніше.

Що відомо про обстріли Донеччини

Вночі 7 квітня російські військові обстріляли Слов'янськ. Загиблих та поранених немає. Ракета "С-300" влучила у приватний житловий будинок.

6 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії одна людина отримала поранення в Бахмуті.

6 квітня, від початку доби, російські війська 14 разів обстріляли Авдіївку з РСЗВ "Град", артилерії та танків. У місті залишаються четверо дітей. Працює лікарня та магазин.

Російські військові 5 квітня обстріляли селище Олексієво-Дружківку касетними боєприпасами. Загинули дві людини, чотири дістали поранення. Військові РФ стріляли по житловому сектору, за попередніми даними, касетними боєприпасами — зруйновані приватні домоволодіння і господарські споруди.

Протягом 5 квітня у Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджені дитсадок, два приватних будинки та три багатоповерхівки. Війська РФ артилерією обстріляли Мар'їнку та Красногорівку, також під обстрілами опинилися Авдіївка, околиці Часовоярської й Торецької громад.

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