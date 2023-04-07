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За минулу добу від обстрілів РФ на Донеччині отримала поранення одна людина
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За минулу добу від обстрілів РФ на Донеччині отримала поранення одна людина

Діана Козлова
  
За минулу добу від обстрілів РФ на Донеччині отримала поранення одна людина
Наслідки обстрілів Донеччини 5 квітня. Фото: Telegram / Павло Кириленко

Протягом 6 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії одна людина отримала поранення в Бахмуті.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1459 людей, поранення отримали 3360 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

Що відомо про обстріли Донеччини

6 квітня, від початку доби, російські війська 14 разів обстріляли Авдіївку з РСЗВ "Град", артилерії та танків. У місті залишаються четверо дітей. Працює лікарня та магазин.

Російські військові 5 квітня обстріляли селище Олексієво-Дружківку касетними боєприпасами. Загинули дві людини, чотири дістали поранення. Військові РФ стріляли по житловому сектору, за попередніми даними, касетними боєприпасами — зруйновані приватні домоволодіння і господарські споруди.

Протягом 5 квітня у Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджені дитсадок, два приватних будинки та три багатоповерхівки. Війська РФ артилерією обстріляли Мар'їнку та Красногорівку, також під обстрілами опинилися Авдіївка, околиці Часовоярської й Торецької громад.

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