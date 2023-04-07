Вночі війська РФ обстріляли Слов'янськ

Вночі 7 квітня російські військові обстріляли Слов'янськ. Загиблих та поранених немає.

Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його даними, ракета "С-300" влучила у приватний житловий будинок по вулиці Карпинського.

Що відомо про обстріли Донеччини

6 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії одна людина отримала поранення в Бахмуті.

6 квітня, від початку доби, російські війська 14 разів обстріляли Авдіївку з РСЗВ "Град", артилерії та танків. У місті залишаються четверо дітей. Працює лікарня та магазин.

Російські військові 5 квітня обстріляли селище Олексієво-Дружківку касетними боєприпасами. Загинули дві людини, чотири дістали поранення. Військові РФ стріляли по житловому сектору, за попередніми даними, касетними боєприпасами — зруйновані приватні домоволодіння і господарські споруди.

Протягом 5 квітня у Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджені дитсадок, два приватних будинки та три багатоповерхівки. Війська РФ артилерією обстріляли Мар'їнку та Красногорівку, також під обстрілами опинилися Авдіївка, околиці Часовоярської й Торецької громад.

Читайте також

У Торецьку під час обстрілу армії РФ загинули працівники шахти "Центральна"

Росіяни з "Градів" обстріляли Українськ на Донеччині

На Донеччині за добу від обстрілів армії РФ загинули четверо людей

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram