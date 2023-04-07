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Під час ранкового обстрілу Очеретиного на Донеччині поранення отримала жінка
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Під час ранкового обстрілу Очеретиного на Донеччині поранення отримала жінка

Ганна Железняк
  
Під час ранкового обстрілу Очеретиного на Донеччині поранення отримала жінка
Наслідки обстрілу села Очеретине 26 січня. Фото: Павло Кириленко

Російські військові обстріляли Очеретине на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранена місцева жителька. Про це Суспільному повідомив голова Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Микола Коваленко.

"О 10:50 російська армія обстріляла зі важкої артилерії населений пункт. Жінку з пораненням руки доправили до лікарні у Мирнограді", — розповів Микола Коваленко.

За його словами, впродовж дня російські війська обстрілювали ще Новокалинове та Керамік Очеретинської громади.

Він зазначив, що в Очеретиному залишається близько 900 місцевих жителів.

Що відомо про Очеретинську громаду

Очеретинська громада включає в себе 37 населених пунктів, дев'ять з них окуповані. Більша половина громади знаходится близько до лінії бойових дій.

24 березня під час обстрілу Очеретинської громади на Донеччині загинув чоловік та поранена жінка

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