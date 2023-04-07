Вихідні в Миколаєві. Де відпочити

У Миколаєві в суботу та неділю, 8-го та 9 квітня, жителі та гості міста можуть долучитися до майстер-класів, гуртків, також відвідати концерти, вистави та виставки.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Субота, 8 квітня

10:00 — заняття з української мови в Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького (вулиця Потьомкінська, 143–А), безкоштовно

11:00 — засідання клубу "Читання" в Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького (вулиця Потьомкінська, 143–А)

12:00 — майстер-клас "Крашанки–круп'янки" в бібліотеці для дітей №6 (вул. Озерна, 21)

12.00 — курси української мови "Мовна спілка" для дівчат та жінок за всеукраїнським проєктом "Вільна" в Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького (вулиця Потьомкінська, 143-А).

12:00 — зустріч членів гуртка "Субота — час читати вголос!" у бібліотеці-філії №10 (провулок 4-й Прибузький, 35)

12:00 — етнографічне свято "Вербна неділя" спільно з творчим об’єднанням "Райдуга" в парку культури "Богоявленський"

12:30—14:00 — перегляд фільму "Сів заблукала уві сні" для дітей старших за п'ять років у дитячому містечку "Казка" за адресою: вулиця Декабристів, 38–А

13:00 — кураторська екскурсія від авторки проєкту "Те, що мене тримає — те, що тримаю я" Альбіни Єрмакової, Миколаївський обласний краєзнавчий музей (вулиця Набережна, 29)

14:00 — концерт-присвята “Квітка Цісик” (Миколаївська обласна філармонія), Обласний палац культури, площа Суднобудівників, 3. Квиток коштує 150 грн.

14.00 — майстер-клас "Казкове орігамі" на базі дитячої точки "Спільно", бібліотека для дітей №6 (вул. Озерна, 21)

14:00—17:00 — фотовиставка-інсталяція в ДОФ "Фортеця Півдня" (вулиця Артилерійська, 7), вхід вільний.

16:00 — вистава “Кароль”, Миколаївський академічний художній драматичний театр (вул. Адміральська, 25), Сцена в укритті. Квиток платний.

19:00 — до Всесвітнього дня рок-н-ролу концерт гурту “Крила” (Броварня Генріх Шульц, вулиця Дунаєва, 32). Вхід вільний.

Неділя, 9 квітня

09:00—11:00 — заняття з ліпки з глини, дитячий простір у містечку "Казка" за адресою: вулиця Декабристів, 38–А

11:00—12:00 — театральна вистава "Колобок", дитячий простір у містечку "Казка".

11:00 — сімейна практика української мови, розмовний клуб "Мовограй". Для малечі організовано окрему локацію, де юні відвідувачі зможуть погратись з однолітками, попрактикуватись у розмовах українською. Центральна міська бібліотека для дітей (проспект Центральний 173/4)

11:00, 12:30 — вистава “Лялькарка” обласного академічного театру ляльок (Центральна міська бібліотека для дітей)

11:00 – артмайстерня "Під дзвони Великодні, хай ваша доля квітне" Бібліотека для дітей №2 (вулиця Соборна, 12/14)

14:00 — фінальна лекція циклу "Зоопарк на долоньці", присвячена найбільшій черепасі зоопарку на ім'я Маркус. Подарунковий квест та нагородження сертифікатами постійних відвідувачів. Миколаївський зоопарк працює з 09:00 до 17:00, каси — до 16:00. Вартість квитків: дорослий — 100 грн, дитячий — 60 грн.

14:00 — засідання читацького літературно-дозвіллєвого клубу "КВАК/ Клуб Веселих Активних Книголюбів". Для дітей молодшого шкільного віку. Бібліотека для дітей №7 (проспект Героїв України, 53/1)

14:00 — гра-розвага "Подорож у країну Мультляндію", бібліотека для дітей №5 (вулиця Південна, 52/3)

Що відомо

Щодня з 09:00 до 18:00 у Миколаєві працюють дитячі простори “Спільно” від ЮНІСЕФ. Адреси: вул. Озерна, 21, вул. Потьомкінська, 143–А.

Дитяче містечко "Казка" працює з 10:00 до 20:00 без вихідних.

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