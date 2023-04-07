Сьомого квітня в Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відкрилася виставка під назвою "Великдень". В експозиції представлені роботи 16 майстрів і художників Миколаєва та області.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла голова культурно-мистецької асоціації "Арт-спокуса" Валентина Кривцова.

"До світлого свята Великодня ми запропонували сьогодні містянам велику, гарну, яскраву виставку, яка так і називається "Великдень". У кожній роботі, яку ми сьогодні бачимо, — це понад 130 робіт, від мініатюр до великих витинанкових панно, — у кожній роботі образ миру, образ свята, образ берегині, яка в молитвах здіймає руки", — розповіла Валентина Кривцова.

Роботи, представлені на виставці. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Миколаївська майстриня Валентина Димова на виставці "Великдень" представила п’ять своїх робіт.

"Тут два рушники і три вишиті пасхальні яйця. Це маленька частина того, що є. У нас дуже багато талановитих майстрів, тому хочеться, аби усі взяли участь у виставці", — сказала заслужена майстриня народної творчості України Валентина Димова.

Роботи Валентини Димової. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Майстриня говорить, що її вишиті рушники — символ незламності Півдня.

"От два рушники — це мої авторські рушники, таких в Україні немає взагалі, тому що в мене навіть немає візерунка, тому що візерунок з’являвся, коли почала вишивати і з кожним днем додавала. Чому саме ці рушники? Тому що це наш Південь", — поділилася Валентина Димова.

Роботи миколаївських майстрів. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

На відкритті виставки у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького з майстер-класом з малювання традиційної української писанки виступила Ольга.

"Писанка—вощанка — традиційна в Україні. Показати тому, хто бажає, що таке українська писанка. Я вперше зіштовхнулась із писанкою в 1966 році на Закарпатті, там почула легенду, що поки жінки пишуть писанки — світ буде стояти", — розповіла майстриня Ольга.

Майстриня Ольга розписує писанку. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

За словами Валентини Кривцової, виставка триватиме до 20 травня.

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