Команда митців у рамках проєкту "Зцілення мистецтвом", спільно з німецьким миротворчим форумом Forum Ziviler Friedensdienst, організувала піврічну програму заходів з українськими тренерами творчої арттерапевтичної направленості. Автори проєкту — Олена Мартинова та Дмитро Волошин.

Про це в ефірі Українського радіо розповіли авторка проєкту Олена Мартинова, тренерка з психотерапії Лариса Борисова та тренерка-психологиня Тетяна Гросул.

"Ми з Дмитром відвідували подібні заходи в інших містах, і з'явилася ідея, що було б добре у нас подібне організувати. Ще до Нового року почали впроваджувати ініціативу самостійно, своїми коштами, своїми силами. Запрошували інших тренерів, з інших міст України. До того ж безкоштовно, власним коштом приїжджали сюди на майстер-класи", — розповіла Олена Мартинова.

Один з запрошених тренерів запропонував оформити цю ініціативу через грант. Гроші на реалізацію проєкта організатори виграли, говорить Олена Мартинова.

"Загалом у нас до 15 людей задіяно, але основний склад до шести людей, які займаються підготовкою, пошуком зала, інформаційним розповсюдженням, тому що хочеться, щоб якнайбільше людей про це дізналося. Бо наче людей багато і потреба в цьому є, але якось мало відклику", — говорить Мартинова.

Щосуботи, за словами Олени Мартинової, відбуваються майстер-класи за різними напрямками — театральний, музичний, художній тощо. Афішу роблять на місяць та розміщують у соціальних мережах. Майстер-класи не обмежені за віком. Перше заняття відбулось першого квітня.

"Це було глибоке занурення. Тренер зі Львова Антон Цефонов організував тілесні, рухові, ігрові практики. І люди дуже задоволені пішли. Багато хто казав, що повернулось відчуття дотичного контакту з іншими людьми, як соціалізація. Хтось казав, що дуже добре віднайшлися навички реагування, тобто тіло включилося", — розповіла Олена Мартинова.

Тренерка з психотерапії Лариса Борисова розповіла, що 22 квітня запропонує миколаївцям техніки самодопомоги.

"Вони дуже прості, але дуже дієві. Я буду у своїй практиці показувати методики, техніки, які можуть заспокоїти, відновити внутрішній ресурс. Тому що він є, але ми за нього забуваємо. Завдання — вивести людей з пасивного спостерігання за тим, що відбувається, до активних дій", — говорить Лариса Борисова.

"Азбука щастя" — так називається майстер-клас, який восьмого квітня, у суботу, організовують для миколаївців, говорить тренерка-психологиня Тетяна Гросул.

"Я беру участь в цьому проєкті, бо психологічна підтримка є дуже важливою складовою психічного здоров'я нашої країни. Всі люди зараз в стані стресу і кожен — у власній фазі цього стресу. Майстер-клас з теми щастя. Заборона позитивних емоцій сприяє погіршенню не тільки психічного, але й фізичного стану. На цьому майстер-класі ми будемо звертатися до того, що кожна людина має бути щасливою у моменті тут і зараз", — говорить Тетяна Гросул.

Заняття проводяться щосуботи, вони безкоштовні для всіх охочих.

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