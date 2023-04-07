Без переваги над РФ у повітрі контрнаступати вкрай не просто — Ігнат

Без переваги України над російською авіацією в повітрі здійснювати контрнаступальні дії під вогнем їхніх винищувачів вкрай непросто. Про це на брифінгу заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Зрозуміло, що є велике бажання звільнити наші території. Але питання цієї війни, як вже сказали багато хто з експертів та західних аналітиків, що це буде війна на виснаження технічних та людських ресурсів, виснаження озброєнь. Тому простим цей контрнаступ назвати неможливо. Якщо йдеться про те, що потрібно саме від повітряних сил, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати, перед усім, перевагу в повітрі", — сказав Юрій Ігнат.

За словами речника командування Повітряних Сил армія РФ продовжує атакувати позиції ЗСУ з повітря.

"Маю на увазі керовані авіабомби та інше ракетне озброєння, яке росіяни запускають з кораблів. Ми ведемо протиповітряний бій. Тобто, знищуємо ті засоби ураження, а інколи вражаємо і російську авіацію, коли вони наближаються до наших кордонів. Тому казати, що зараз вже має відбутися контрнаступ, без того, щоб дійсно посилити саме наше панування в повітрі, нашу перевагу, навряд можливо", — зауважує Ігнат.

Водночас речник Повітряних Сил України каже, що найближчим часом протиповітряна оборона України посилиться системами PATRIOT або SAMP-T.

"Це посилить нашу перевагу в повітрі саме в певних регіонах, де буде вирішено поставити ці комплекси. Але хотілося б якомога швидшого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків четвертого покоління. Йдеться і про F-16, передусім. Це б дійсно допомогло надзвичайно швидко втілити наші мрії в життя", — підсумував Юрій Ігнат.

Що відомо про підготовку українського контрнаступу

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців.

Видання Politico повідомило, що офіційні особи Сполучених Штатів закликають Україну готуватися до завдання власного контрудару на тлі можливого повторного наступу Росії.

26 лютого у ГУР повідомили, що Сили оборони України будуть готові перейти у контрнаступ навесні у разі, якщо для цього складуться сприятливі обставини. Однією зі стратегічних цілей буде спроба вбити клин у фронт на півдні між Кримом і материковою частиною РФ.

25 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не може розпочати масштабний контрнаступ через недостатню кількість техніки та боєприпасів, відтак Сили оборони потребують більшої допомоги з боку союзників.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу масштабного контрнаступу. “Це має відбутися протягом кількох місяців. Вікно можливостей відкрите цього року. Після наступної зими буде вкрай важко підтримувати нинішній рівень допомоги", — сказав він.

В інституті вивчення війни заявили, що російський зимовий наступ не досягнув цілей Кремля щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня. За прогнозами аналітиків, Росія може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні через провал зимової наступальної операції.

3 квітня президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Чернігівщину завив, що Сили оборони України готуються до контрнаступу й у "російських військ є ще шанс піти з України, інакше їх знищать".

Чи отримає Україна західні винищувачі

У січні 2023-го міністр оборони України Резніков повідомив, що "надіслав Санта-Клаусу листівку зі списком побажань, і винищувачі також у цьому списку".

Глава МЗС Кулеба повідомив, що союзники України почали працювати над питанням постачання Силам оборони України винищувачів F-16.

16 січня президент США Байден заявив, що США не передають Україні F-16. Водночас Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Штати можуть передати Україні винищувачі F-16 або дати "зелене світло" на їхній реекспорт.

Також Британія та Німеччина заявили, що поки що не розглядають можливість передачі Україні винищувачів.

На девʼятому "Рамштайні", де очікувався розгляд питання авіації для України, партнери вирішили надати Україні більше боєприпасів, ППО та підзвітності.

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