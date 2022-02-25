Міська рада та відповідні служби 25 лютого здійснюють необхідну підготовчу роботу. У місті спокійно.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла секретарка Вознесенської міської ради Вікторія Бальцер.

"Жителям громади роз’яснили щодо наявних бомбосховищ та як ними скористатися. Скоординували голів ОСББ з мешканцями багатоквартирних будинків. Надані роз’яснення жителям приватних домоволодінь, як діяти у випадку обстрілів", — говорить Вікторія Бальцер.

За її словами, надається активна допомога батальйону територіальної оборони: облаштовується приміщення, дається відповідна техніка, ліжка, бійців забезпечують харчуванням. Здійснюється інформаційна кампанія щодо запису до територіальної оборони. Контролюються підприємства критичної інфраструктури, що забезпечують водопостачання, електропостачання.

"В принципі паніки немає. У магазинах є продукти, в місті є світло, вода, газ. Всі школи закриті, дитсадочки закриті. Прийняли рішення про зупинку громадського транспорту з метою убезпечення жителів від можливих надзвичайних ситуацій", — каже Вікторія Бальцер.

У місті забезпечили спеціальний рух громадського транспорту для доставки працівників критичної інфраструктури: лікарень, комунальних підприємств, державних служб та органів.

Що відомо

Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.

Миколаївська облдержадміністрація створила окремий телеграм-канал, в якому інформуватиме про події в області

За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, травмованих військових в наслідок авіаударів немає.

Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.

У зв‘язку із запровадженням комендантської години в місті, громадський транспорт зранку 25 лютого вийде на вулиці не раніше 6:30. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Ніч проти 25 лютого у Миколаєві минулася спокійно.

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