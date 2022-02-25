"Капітан йде останнім з корабля!" — Миколаївський міський голова

Сьогодні триває війна. Це означає, що ніяких тренувань в нас в місті вже не буде. Якщо ви будете чути тривогу, це означає, що це справжня військова тривога.

Про це розповів миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час свого звернення до містян.

"Обов’язково вслухайтеся. Не читайте фейків в групах Viber, WhatsApp тощо. Отримуйте інформацію виключно з офіційних сторінок керівників області та міста", — сказав міський голова.

За словами мера міста, всю інформацію варто перевіряти на офіційних сторінках голови Миколаївської Обласної державної адміністрації (ОДА) Віталія Кіма, міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича та на сторінках Миколаївської міської ради і Миколаївської ОДА.

Що відомо

Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.

Миколаївська облдержадміністрація створила окремий телеграм-канал, в якому інформуватиме про події в області

За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, травмованих військових в наслідок авіаударів немає.

Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.

У зв‘язку із запровадженням комендантської години в місті, громадський транспорт зранку 25 лютого вийде на вулиці не раніше 6:30. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Ніч проти 25 лютого у Миколаєві минулася спокійно.

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