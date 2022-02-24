У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві пролунали декілька вибухів. Перший з них стався приблизно о 5:00.

За словами свідків, вибухи було чути зі сторони аеродрому, що в мікрорайоні Кульбакине.

Скріншот: Тетяна Бакоцька/Суспільне Миколаїв Скріншот у Viber-чаті

Станом на 6:10 працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіція збирають інформацію про подію.

Речник 299-ї бригади тактичної авіації Олексій Гаркуша розповів кореспондентам Суспільного, що військові літаки РФ здійснили авіаудар по території військової частини.

На аеродромі виникла сильна пожежа. Попередньо, удар завдали по злітно-посадковій смузі, стоянкам бойових літаків та складах ПММ та зберігання боєприпасів.

Інформацію про атаку РФ на військову інфраструктуру в місті підтвердив голова облдержадміністрації Віталій Кім.

Директор миколаївського аероклубу "Ікар" Дмитро Філоненко повідомляє, що злітна смуга на аеродромі Кульбакино зазнала авіаудару.

Міський голова Олександр Сєнкевич закликав миколаївців не панікувати та триматися подалі від об'єктів військової інфраструктури.

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