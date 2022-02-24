Військова авіація Російської Федерації завдала авіаудар по території Очаківського військового порту.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
За словами Віталія Кіма, літаки наносять дуже точні авіаудари. Станом на 8:30 четверо військових зазнали важких травм.
Станом на 9:20 з телеграм каналу "Віталій Кім / Миколаївська ОДА":
В Очакові — чотири людини тяжких госпіталізованих до лікарні. П'ятий госпіталізований помер.
Ще 10 постраждалих. госпіталізовано до розгорнутого військового госпіталю.
Візуально видно ще три нерухомі особи.
Можливо загиблі.
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