Другий день війни: ніч у Миколаєві минула спокійно

Ніч проти 25 лютого у Миколаєві минула спокійно — у межах міста не фіксували пострілів, авіа- та артилерійських ударів по військовій інфраструктурі та жилим кварталам.

Також, згідно з даними облдержадміністрації, на території області відсутні ворожі війська та техніка.

У Миколаєві продовжує діяти комендантська година з 22:00 до 6:00. За правопорядком у місті та області слідкують сили територіальної оборони та правоохоронці.

Окрім цього Південнобузький та Інгульський мости у Миколаєві підіймали, аби завадити ймовірному вторгненню військ РФ на територію міста. Станом на 7:30 невідомо, чи застосовуватимуть й надалі такий метод оборони у Миколаєві.

Станом на 7:30 обидва мости звели, проїзд транспорту дозволений.

Що відомо

Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.

Миколаївська облдержадміністрація створила окремий телеграм-канал, в якому інформуватиме про події в області

За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, постраждалих військових внаслідок авіаударів немає.

Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.

У зв‘язку із запровадженням комендантської години в місті, громадський транспорт зранку 25 лютого вийде на вулиці не раніше 6:30. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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