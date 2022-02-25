Чат-бот "Прихисти українців" запустили Закарпатська та Львівська ОВА

Закарпатська обласна військова адміністрація у співпраці зі Львівською ОВА запустили чат-бот для підтримки громадян, котрі були змушені евакуюватись із місць ведення бойових дій. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Закарпатської ОДА.

Бот "Прихисти українців" допоможе внутрішньо переміщеним особам знайти контакти закарпатців, які готові прихистити їх у себе вдома.

"Просимо всіх небайдужих краян надати житло тим, хто цього потребує", — зазначили у пресслужбі.

Для того, аби долучитися до чат-бота, необхідно заповнити форму: надати коротку інформацію про себе, локацію та кількість людей, котрим зможете допомогти.

Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249

Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Уся зібрана інформація буде видалена після завершення дії воєнного стану.

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