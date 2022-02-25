У Маріуполі фіксують метки на дорогах для авіаударів. Один диверсант затриманий

У Маріуполі фіксують мітки для нанесення авіаударів. Один диверсант вже затриманий. Національна поліція створила гарячу лінію та приймає повідомлення про роботу диверсантів навідників. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Є інформація що у місці працюють диверсійні групи. Один з диверсантів вже затриманий. Він наносив розмітки на критично важливі інфраструктурні об'єкти, міст був помічений зеленим хрестом для нанесення авіаударів", — повідомив Вадим Бойченко.

Кіберполіція створила спеціальний бот @ukraine_avanger_bot для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.

Вадим Бойченко зазначив, що військові ведуть важкі бої на маріупольському напрямку. Активізація почалась о 6-й ранку. Ніч пройшла спокійно.

"Мені подобається дух бійців. Я був у штабі командування, настрій наших солдат та офіцерів дає впевненість і дає гарантію. Вони зарядженні на 100 відсотків. В них е характер та воля", — додав Вадим Бойченко.

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