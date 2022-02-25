У Краматорську масово йдуть здавати кров

Жителі Краматорська масово йдуть здавати кров. Сотня людей зібралися біля центру крові. Серед донорів - і молоді люди, і люди старшого віку. Про це повідомляє Донецька обласна адміністрація.

Як повідомляє кореспондент Суспільного з центру крові, у вестибюлі центру переливання крові, ще перебуває 30-40 людей.

За слова місцевих жителів вони прийшли через те, що якщо не можуть взяти зброю, з тих і інших причин, і піти нищити російського окупанта на своїй землі, то готові поділитись своєї крові. Також заявляють, що робитимуть це допоки буде така необхідність.

Читайте також

Інформація про перший день війни у Донецькій і Луганській області

Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber