У Маріуполі запровадили комендантську годину. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Вадим Бойченко.

"Збройні сили України дають відсіч окупантам за усіма напрямками. Наша армія готова захищати українські землі. Комунальні підприємства працюють у штатному режимі: тепломережа, водоканал, транспорт переведено на безоплатну основу, комунальні лікарні та аптеки працюють у штатному режимі. Нам треба пережити ніч та не сіяти паніку", — розповів Вадим Бойко.

Він додав, що для стабільної роботи у місті вводиться комендантська година. Буде діяти з 22 години до 6 ранку. При собі треба мати відповідні документи, що посвідчують особу. Цього буде достатньо для того, аби ви могли переміщатися.

За словами Бойченка, за уточненою інформацією, під час обстрілу бойовиками приватного сектору та мікрорайону "Східний" кількість поранених збільшилась з 6 людей до 34. Всім їм надали медичну допомогу.

Що відомо

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