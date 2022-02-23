Інформація про ситуацію на Донбасі за 25 лютого

Суспільне збирає інформацію про ситуацію у Донецькій та Луганській областях.

07:00

Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою. Про це повідомляє штаб ООС.

"Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури. В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені", — йдеться у повідомленні.

06:01

У Старобільську в результаті обстрілу бойвиків відбулося загоряння двох двоповерхових будинків за адресою: Ватутіно, також по вул. Старотогонрогська загоряння СТО. Також руйнувань зазгав дитсадок. Перебито газопровід середнього тиску, відбувається виток газу. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

Бойовики обстріляли Старобільськ, фото: Старобільська міська рада Інформація про ситуацію на Донбасі

Він додав, що рятувальники працюють на місці події. Шість людей врятовано, одна людина загинула.

Бойовики обстріляли Старобільськ, фото: Старобільська міська рада Бойовики обстріляли Старобільськ, фото: Старобільська міська рада

Міська голова Старобільська Яна Літвінова опублікувала фото наслідків обстрілу міста

Наслідки обстрілу у Старобільську, фото: Старобільська міська рада Наслідки обстрілу у Старобільську, фото: Старобільська міська рада

Бойовики обстріляли Старобільськ, фото: Старобільська міська рада Бойовики обстріляли Старобільськ, фото: Старобільська міська рада

Що відомо

Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

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