Інформація про ситуацію на Донбасі за 25 лютого

Суспільне збирає інформацію про ситуацію у Донецькій та Луганській областях.
07:00
Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою. Про це повідомляє штаб ООС.
"Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури. В районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені", — йдеться у повідомленні.
06:01
У Старобільську в результаті обстрілу бойвиків відбулося загоряння двох двоповерхових будинків за адресою: Ватутіно, також по вул. Старотогонрогська загоряння СТО. Також руйнувань зазгав дитсадок. Перебито газопровід середнього тиску, відбувається виток газу. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.
Він додав, що рятувальники працюють на місці події. Шість людей врятовано, одна людина загинула.
Міська голова Старобільська Яна Літвінова опублікувала фото наслідків обстрілу міста
Що відомо
- Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.