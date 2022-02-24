Ніхто здавати Маріуполь не збирається — мер

Українські військові вийшли на заготовлені позиції, ніхто здавати Маріуполь не збирається. Про це під час брифінгу повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"З 5 ранку ми працюємо над локалізацію наслідків обстрілу. Ситуація повністю контрольована. Зберігайте спокій і не піддавайтесь паніці. Ми повинні вірити лише офіційним джерелам", — повідомив Вадим Бойченко.

Вадим Бойченко додав, що Маріуполь залишається під контролем української влади та введено в дію план захисту міста.

"Наші військові вийшли на заготовлені позиції, Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ, морська охорона. Я дивився в очі наших військових і бачив впевненість", — повідомив Вадим Бойченко.

За його словами, усі комунальні підприємства працюють у штатному режимі, всі чиновники на містах, транспорт переведено в особливий режим і працює безплатно.

"Сьогодні треба зберігати спокій, не піддаватись паніці, тому від нас саме цього чекають. Народ, який піддався паніці, легко захопити. Ми на своїй території, на нашій стороні правда, перемога буде за нами!", — заявив Вадим Бойченко.

Він зазначив, що під час ранкового обстрілу з "Градів" та "Смерчів" сильно постраждало 4 будинки. Незначне руйнування отримали 8 будинків. 5 людей і 1 дитина отримала травми, їх прооперували, їх життю нічого не загрожує. Також під час обстрілу отримав поранення рятівник ДСНС.

За його словами, окупанти вели чисельні обстріли аеропорту та злітної смуги. Селище поблизу зазнало масованого обстрілу, загинуло 3 мирних жителів.

Що відомо

Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

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