За добу до лікарень Харкова потрапили понад 450 людей

454 особи у невідкладному стані надійшли до лікувальних закладів міста Харкова за минулу добу.
Про це повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
За даними мерії, усього станом на ранок 25 лютого у міських медустановах всього перебуває 2360 осіб.
24 лютого до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги надійшло 47 осіб. Серед них — вісім військових, решта — цивільні, зокрема двоє дітей у тяжкому стані. Ще чотирьох людей направили до міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.
За словами Горубонової-Рубан, всі лікарні Харкова працюють у посиленому режимі, також медики надають допомогу на станціях метро.
Що відомо
- Протягом 24 лютого рятувальники Харківщини 11 разів гасили пожежі, що спричинили ворожі обстріли.
- У ніч з 24 на 25 лютого велися активні бої у Харківській області: наступ російських військ продовжується у Дергачах та Печенігах.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.