За добу до лікарень Харкова потрапили понад 450 людей

454 особи у невідкладному стані надійшли до лікувальних закладів міста Харкова за минулу добу.

Про це повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За даними мерії, усього станом на ранок 25 лютого у міських медустановах всього перебуває 2360 осіб.

24 лютого до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги надійшло 47 осіб. Серед них — вісім військових, решта — цивільні, зокрема двоє дітей у тяжкому стані. Ще чотирьох людей направили до міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.

За словами Горубонової-Рубан, всі лікарні Харкова працюють у посиленому режимі, також медики надають допомогу на станціях метро.

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