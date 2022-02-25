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"Перша "комендантська" ніч" — голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов про ситуацію в регіоні
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"Перша "комендантська" ніч" — голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов про ситуацію в регіоні

Ганна Цьомик
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"Перша "комендантська" ніч" — голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов про ситуацію в регіоні t.me/synegubov

У ніч з 24 на 25 лютого велися активні бої у Харківській області: наступ російських військ продовжується у Дергачах та Печенігах.

Збройні сили та тероборона дають активну відсіч російському агресору, повідомив голові Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, за ніч ушпиталили сімох військових.

"Це була перша "комендатська" ніч. Важливо забезпечувати праворядок і в тилу. На Харківщині до роботи приступив новий керівник ГУНП Володимир Тимошко, який у складі обласного штабу координує посилений режим роботи усіх підрозділів поліції в умовах дій російського агресора", — написав він.

Що відомо

  • Генеральний штаб ЗСУ звернувся до українців з проханням надавати українським військовим та керівництву своїх населених пунктів інформацію про пересування ворожої техніки
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