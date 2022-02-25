Черкащан просять повідомляти про мітки, які можуть залишати російські військові

Поліція просить черкащан звертати увагу на підозрілі знахідки на вулицях, які можуть залишати російські військові. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

"Підозрілі предмети на вулицях можуть бути сигналами для російського агресора або приховувати потенційну небезпеку. Тому повідомляйте про них поліцію", — пояснила речниця.

Предмети, зображені на фото нижче, у поліції радять негайно розбити та повідомити про них правоохоронцям.

Фото Головного управління Нацполіції у Черкаській області

Також, пояснила Зоя Вовк, слід звертати увагу на появу сигнальних стрічок, розміток, позначок та інших міток на дорогах чи будівлях.

Колаж Суспільне, фото Головного управління Нацполіції області

"Їх можна також знищувати: засипати, замальовувати чи у будь-який інший спосіб зробити невидимими. Якщо ви помітили на вулицях якісь пакунки, ящики, валізи, сумки з невідомим вмістом, не торкайтеся їх, не переносьте, за можливості обмежте доступ до підозрілої знахідки та негайно повідомте про це компетентні служби", — розповіла вона.

Про всі підозрілі знахідки черкащан просять повідомляти за номерами "101" і "102".

Також, за інформацією речника Патрульної поліції області Олексія Драгуна, кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

"Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", — пояснив він.

Повідомляти про підозрілі знахідки можна за посиланням.

Що відомо

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