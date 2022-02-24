Черкащан просять знищувати позначки на дорогах та повідомляти про них у поліцію. Про це Суспільному повідомив речник Служби автомобільних доріг у Черкаській області Юрій Дубрава.

"Якщо ви побачили на дорозі коло чи хрест, або будь-яку іншу сторонню позначку — знищуйте її. Укравтодор закликає громадян фіксувати та знищувати позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни", — пояснив Юрій Дубрава.

Укравтодор

За його словами, це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі.

"Замальовуйте їх або присипайте землею, брудом, заливайте смолою. Будьте пильними і обов’язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102".

Суспільне Черкаси

Що відомо

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