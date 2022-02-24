На Черкащині встановлюють блокпости

На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу, розповіла Суспільному речниця головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк.

За її словами, працівники поліції несуть службу у посиленому режимі.

"Блокпости встановлюють на в'їздах та виїздах до населених пунктів. Поліцейські чергуватимуть цілодобово, забезпечуватимуть охорону громадського порядку та готові надавати своєчасну допомогу населенню", – розповіла Зоя Вовк.

На блокпостах, додала вона, можлива перевірка транспортних засобів:

"Патрульні будуть перевіряти транспортні засоби та документи, що посвідчують особу".

За словами речниці, поліція просить у разі виявлення підозрілих людей чи предметів терміново телефонувати на "102" і повідомляти про це, а також перевіряти інформацію, яка шириться соцмережами, з офіційних джерел.

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також