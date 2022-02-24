В Умані через вибухи загинув чоловік, артилерійський снаряд влучив у житловий будинок, пошкоджена інфраструктура міста. Про це Суспільному повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко.

За словами Світлани Андрейченко, 24 лютого, близько 08:00 години, надійшло повідомлення про те, що на дорозі біля будинку № 6 по вулиці Андрія Кизила в Умані стався вибух:

"Внаслідок вибуху утворилася вирва діаметром та глибиною близько одного метра, уманчанин 1982 року народження загинув та постраждала жінка, особа якої наразі встановлюється. Її доставили до Уманської міської лікарні".

Речниця зауважила, що наразі пошкоджена інфраструктура Умані, будівлі та транспортні засоби.

"Також надійшло повідомлення про ще один вибух в Умані та ймовірне влучання артилерійського снаряду в багатоповерховий житловий будинок № 23-А по вулиці Комарова. За попередньою інформацією будинок частково пошкоджений, відомості про травмованих перевіряються", — прокоментувала Світлана Андрейченко.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Міський голова Умані Ірина Плетньова від коментарів відмовилась.

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

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