У Смілі на Черкащині зафіксували обстріли військової частини

У Смілі, у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко.
З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності:
"У військовій частині були обстріли. Всі живі, немає поранених та жертв, все добре. Залізниця працює в штатному режимі, ніяких вказівок по залізниці не було".
Смілянин Максим Сорочан у коментарі Суспільному розповів, що чув два вибухи з інтервалом у 10 секунд.
Що відомо
- В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд.
- На Черкащині встановлюють блокпости на виїздах та скликають до військових частин резервний склад першої черги.
- У Києві та області вранці 24 лютого пролунали вибухи, а з міжнародного аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей. Київська державна міська адміністрація зібрала штаб надзвичайних ситуацій.
- Жителів різних районів Харкова в ніч на 24 лютого чують вибухи у різних районах — Олексіївка, Салтівка, Нові Будинки, П'ятихатки.
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