Проїзд у черкаських тролейбусах буде безоплатним, — Бондаренко

У Черкасах тимчасово з 24 лютого проїзд у тролейбусах буде безоплатним. Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

За словами Анатолія Бондаренка, рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також мер міста зауважив, що наразі в місті ситуація контрольована.

"Жодних відключень води, перебоїв із теплом чи громадським транспортом немає. Не поширюйте неперевірену інформацію та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", — сказав Анатолій Бондаренко.

Що відомо

Наразі проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині.

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.

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