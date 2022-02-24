На Черкащині внаслідок бойових дій загинула людина, ще 23 поранені

У Черкаській області внаслідок ворожих обстрілів отримали травми 23 людини. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Скічко.

Зі слів посадовця, станом на 14:00 годину 24 лютого найгостріше ситуація в Дубіївці Черкаського району та у Розсішках на Уманщині:

"У результаті авіаударів у Розсішках загорілися боєприпаси на складах. Населення у межах 30-кілометроовї зони довкола Розсішок евакуюють через небезпеку.Там постійно відбуваються пожежі, які можуть стати наслідком нових вибухів. Один чоловік в Умані загинув. На момент прильоту авіабомби він їхав на велосипеді. Ще 23 людини отримали травми. ".

Людей, зі слів Олександра Скічка, евакуюють у Звенигородський район, зокрема, в Тальне. Зокрема, їх розміщують у школах та дитсадках. Наразі евакуйовано більше 400 жителів.

"У Дубіївці ситуація дещо краща, вибухів там не зафіксовано, але авіаудари можуть повторитися, тому всіх, хто знаходиться у 16-кілометровій зоні від Дубіївки, просять покинути місця проживання", — розповів голова ОДА.

За його інформацією, наразі 300 людей евакуювали з Дубіївки, 500 — із Руської Поляни та 100 — з Білозір'я (Черкаський район).

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.

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