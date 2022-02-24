На Черкащині внаслідок бойових дій загинула людина, ще 23 поранені

У Черкаській області внаслідок ворожих обстрілів отримали травми 23 людини. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Скічко.
Зі слів посадовця, станом на 14:00 годину 24 лютого найгостріше ситуація в Дубіївці Черкаського району та у Розсішках на Уманщині:
"У результаті авіаударів у Розсішках загорілися боєприпаси на складах. Населення у межах 30-кілометроовї зони довкола Розсішок евакуюють через небезпеку.Там постійно відбуваються пожежі, які можуть стати наслідком нових вибухів. Один чоловік в Умані загинув. На момент прильоту авіабомби він їхав на велосипеді. Ще 23 людини отримали травми. ".
Людей, зі слів Олександра Скічка, евакуюють у Звенигородський район, зокрема, в Тальне. Зокрема, їх розміщують у школах та дитсадках. Наразі евакуйовано більше 400 жителів.
"У Дубіївці ситуація дещо краща, вибухів там не зафіксовано, але авіаудари можуть повторитися, тому всіх, хто знаходиться у 16-кілометровій зоні від Дубіївки, просять покинути місця проживання", — розповів голова ОДА.
За його інформацією, наразі 300 людей евакуювали з Дубіївки, 500 — із Руської Поляни та 100 — з Білозір'я (Черкаський район).
Що відомо
- На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.
- В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.
- У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.
- В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
- На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.
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