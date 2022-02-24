Жителів Дубіївки на Черкащині евакуюють

Жителів села Дубіївка евакуюють. Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Ірина Філенко з місця події.

Суспільне Черкаси - Ірина Філенко Жителі села збираються поблизу визначених місць для евакуації

З її слів, на в'їзді до села працівники поліції зупиняють автівки та перевіряють документи у водіїв.

Суспільне Черкаси - Ірина Філенко Жителі Дубіївки збираються на пунктах централізованої евакуації

Наразі кореспондентка Суспільного перебуває у Дубіївці. Новина оновлюється.

Що відомо

На Черкащині, військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

У Києві та області вранці 24 лютого пролунали вибухи, а з міжнародного аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей. Київська державна міська адміністрація зібрала штаб надзвичайних ситуацій.

Жителів різних районів Харкова в ніч на 24 лютого чують вибухи у різних районах — Олексіївка, Салтівка, Нові Будинки, П'ятихатки.

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