Жителів Дубіївки на Черкащині евакуюють

Жителів села Дубіївка евакуюють. Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Ірина Філенко з місця події.
Суспільне Черкаси - Ірина Філенко
З її слів, на в'їзді до села працівники поліції зупиняють автівки та перевіряють документи у водіїв.
Суспільне Черкаси - Ірина Філенко
Наразі кореспондентка Суспільного перебуває у Дубіївці. Новина оновлюється.
Що відомо
- На Черкащині, військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.
- У Києві та області вранці 24 лютого пролунали вибухи, а з міжнародного аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей. Київська державна міська адміністрація зібрала штаб надзвичайних ситуацій.
- Жителів різних районів Харкова в ніч на 24 лютого чують вибухи у різних районах — Олексіївка, Салтівка, Нові Будинки, П'ятихатки.
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