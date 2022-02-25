У Чернівецькій обласній військовій адміністрації пояснили, що система оповіщення різниться кількістю гудками. Сирена може бути пробною, а також сигналом загальної тривоги.

Про це повідомили на Facebook-сторінці військової адміністрації Буковини.

Якщо звучить один довгий гудок, потрібно увімкнути офіційні радіо- чи телевізійні канали та слухати інструкції.

Три гудки — це сигнал загальної тривоги. Якщо чуєте його, потрібно терміново вийти з приміщення та рушити в найближче укриття. Треба тепло одягнутися, взяти з собою документи, питну воду, ліки.

Пробна сирена звучить як постійний рівномірний звук загальною тривалістю до семи секунд.

Звук сигналу загальної тривоги наростає та знижується, триває одну хвилину та повторюється не менше трьох разів із 30-секундною паузою.

Сигнал загальної тривоги можна почути в дописі:

Список тимчасових укриттів можна переглянути тут. Також працює онлайн-карта сховищ.

Що відомо