У Чернівецькій обласній військовій адміністрації пояснили, що система оповіщення різниться кількістю гудками. Сирена може бути пробною, а також сигналом загальної тривоги.
Про це повідомили на Facebook-сторінці військової адміністрації Буковини.
Якщо звучить один довгий гудок, потрібно увімкнути офіційні радіо- чи телевізійні канали та слухати інструкції.
Три гудки — це сигнал загальної тривоги. Якщо чуєте його, потрібно терміново вийти з приміщення та рушити в найближче укриття. Треба тепло одягнутися, взяти з собою документи, питну воду, ліки.
Пробна сирена звучить як постійний рівномірний звук загальною тривалістю до семи секунд.
Звук сигналу загальної тривоги наростає та знижується, триває одну хвилину та повторюється не менше трьох разів із 30-секундною паузою.
Сигнал загальної тривоги можна почути в дописі:
Список тимчасових укриттів можна переглянути тут. Також працює онлайн-карта сховищ.
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.