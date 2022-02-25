У Чернівцях та області прихистили майже 500 людей з інших регіонів

У Чернівцях та області прийняли майже 500 людей, які потребують прихистку. Дзвінки продовжують надходити.

Про це повідомили на сторінці облдержадміністрації у Facebook.

В ніч 24 лютого на "гарячі лінії" звернулися понад 200 людей, які потребують прихистку.

Люди, що прибувають та потребують розміщення, можуть телефонувати на "гарячу лінію":

095 153 62 98,

098 508 84 84.

Щоб прийняти у себе людей, потрібно подзвонити у муніципальний контакт-центр:

15-80,

050 222 15 80.

Вимог до житла немає.

Що відомо

24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.

Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.

Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.

Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.

Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.

Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.

Чернівецьку ОДА та районні адміністрації ліквідовано. Натомість діятимуть військові адміністрація.

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 1300 авто.

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