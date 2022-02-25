У Чернівцях та області прихистили майже 500 людей з інших регіонів

У Чернівцях та області прийняли майже 500 людей, які потребують прихистку. Дзвінки продовжують надходити.
Про це повідомили на сторінці облдержадміністрації у Facebook.
В ніч 24 лютого на "гарячі лінії" звернулися понад 200 людей, які потребують прихистку.
Люди, що прибувають та потребують розміщення, можуть телефонувати на "гарячу лінію":
- 095 153 62 98,
- 098 508 84 84.
Щоб прийняти у себе людей, потрібно подзвонити у муніципальний контакт-центр:
- 15-80,
- 050 222 15 80.
Вимог до житла немає.
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
- Чернівецьку ОДА та районні адміністрації ліквідовано. Натомість діятимуть військові адміністрація.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 1300 авто.