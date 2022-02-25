Президент Володимир Зеленський заявив, що попри те, що російські війська продовжують атаку на Україну, українські військові не втомлені й продовжують захищатися.

Про це він на брифінгу.

"Наші хлопці та дівчата – захисники України не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ми не втомлені", – сказав Зеленський.

Він додав, що сили протиповітряної оборони України захищають наше небо наскільки це можливо.

"Авіація ворога підло діє над жилими кварталами, і в тому числі в столиці. Жахливі вибухи у вранішньому небі над Києвом бомбардування, влучення у житловий будинок, пожежа. Все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році", – сказав Зеленський.

"Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього не достатньо. Тільки солідарність та рішучість українців здатна зберегти нашу свободу", – додав президент.

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