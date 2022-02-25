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Молдова призупинила залізничне сполучення з Україною
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Молдова призупинила залізничне сполучення з Україною

Анна Погребна
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Молдова призупинила залізничне сполучення з Україною УНІАН

Молдова тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною через вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укразалізниця".

Зокрема, від 25 лютого скасовано курсування поїзда Одеса-Кишинів-Одеса.

Раніше "Укрзалізниця" скасувала низку приміських поїздів по всій країні через небезпеку продовження курсування потягів.

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