Молдова призупинила залізничне сполучення з Україною

Молдова тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною через вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укразалізниця".

Зокрема, від 25 лютого скасовано курсування поїзда Одеса-Кишинів-Одеса.

Раніше "Укрзалізниця" скасувала низку приміських поїздів по всій країні через небезпеку продовження курсування потягів.

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