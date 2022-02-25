Комунальні підприємства Чернівців працюють у штатному режимі. Втім комунальники реагуватимуть лише на аварійні виклики. Це зроблено для того, аби економити ресурси.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Чернівецької міськради.

У повідомлені йдеться, що комунальні підприємства безперебійно забезпечують життєдіяльність міста. Чернівчан закликали зберігати спокій. Міський голова на своїй Instagram-сторінці повідомив, що станом на 7:00 ситуація в місті повністю контрольована.

Що відомо

24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.

Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.

Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.

Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.

Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.

Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.

Чернівецьку ОДА та районні адміністрації ліквідовано. Натомість діятимуть військові адміністрація.

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 1300 авто.

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