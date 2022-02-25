Комунальні підприємства Чернівців працюють у штатному режимі. Втім комунальники реагуватимуть лише на аварійні виклики. Це зроблено для того, аби економити ресурси.
Про це йдеться на сторінці у Facebook Чернівецької міськради.
У повідомлені йдеться, що комунальні підприємства безперебійно забезпечують життєдіяльність міста. Чернівчан закликали зберігати спокій. Міський голова на своїй Instagram-сторінці повідомив, що станом на 7:00 ситуація в місті повністю контрольована.
Що відомо
- 24 лютого школи області перейшли на дистанційне навчання через вторгнення Росії в Україну. Також на цю форму перейшли Чернівецький національний університет та медуніверситет.
- Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
- Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
- Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
- Голова ОДА закликав усіх людей, які здатні тримати зброю, вступити до тероборони. До військкоматів 24 лютого прийшли люди, які не чекали офіційного виклику.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги авто та людей.
- Дністровська ГЕС та ГАЕС продовжують працювати під посиленою охороною.
- Чернівецьку ОДА та районні адміністрації ліквідовано. Натомість діятимуть військові адміністрація.
- На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 1300 авто.