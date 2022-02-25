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Близько 03:00 біля Києва поновилися вибухи
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Близько 03:00 біля Києва поновилися вибухи

Юлія Рябчун
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Близько 03:00 біля Києва поновилися вибухи cfts.org.ua

Близько 3 ранку 25 лютого біля Києва знову чутно вибухи. Користувачі соцмереж кажуть, що вибухи лунають в районі військового аеродрому в Гостомелі.

Також вибухи чутно на Оболоні, Відрадному, в районах Дорогожичів, Троєщини, Петропавлівської Борщагівки. Офіційних повідомлень наразі немає.

Нагадаємо, 24 лютого ЗСУ вдалося відбити Гостомельський аеродром у Київській області та знищити російський десант.

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